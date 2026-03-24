Kallas hablará con el ministro de Exteriores de Hungría sobre sus supuestas filtraciones de información a Rusia

Archivo - Peter Szijjarto, ministro de Exteriores de Hungría, durante una reunión en Bruselas - UE/ALEXANDROS MICHALIDIS - Archivo

BRUSELAS, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, abordará con el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, las informaciones que le señalan por haber presuntamente compartido con Rusia el contenido de debates a puerta cerrada en reuniones de ministros del bloque.

En una rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, ha desvelado que la jefa de la diplomacia europea "se pondrá en contacto" con el titular de Exteriores de Hungría, aunque no ha dado por el momento más detalles sobre cuándo y de qué asuntos concretos hablarán.

Eso sí, ha afirmado que la Alta Representante "espera que el deber legal de cooperación sincera se respete en todo momento" y que "todos los Estados miembro" apoyen a la Unión Europea en la consecución de este objetivo, evitando "cualquier acción que pueda socavar dicho propósito".

Ya este lunes, la Comisión Europea pidió explicaciones al Gobierno de Hungría por las "preocupantes" informaciones publicadas por el diario estadounidense 'The Washington Post' que detallan que el Gobierno húngaro ha estado durante años filtrando al Kremlin información confidencial sobre lo discutido en las reuniones de ministros europeos que celebran ordinariamente los 27 en el marco del Consejo de la UE.

"Las noticias sobre que el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría supuestamente reveló a su homólogo ruso el contenido de una discusión ministerial a puerta cerrada en el Consejo son profundamente preocupantes", afirmó en otra rueda de prensa la portavoz de Exteriores Anitta Hipper.

De acuerdo a lo publicado por 'The Washington Post', el jefe de la diplomacia húngara realiza llamadas "regularmente" en los recesos de las reuniones de ministros de los 27 para trasladar a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, "informaciones directas sobre lo discutido" en Bruselas y coordinar posibles respuestas.

MINISTRO ADMITE LLAMADAS A LAVROV

El propio Szijjártó se defendió durante el fin de semana de estas informaciones asegurando que eran "noticias falsas, como siempre", y que se difundían "para apoyar al partido Tisza", formación en la oposición que lidera las encuestas, y para "lograr un gobierno títere belicista en Hungría".

Sin embargo, este mismo lunes, en un acto de campaña de cara a las elecciones que se celebran en el país el próximo 12 de abril, el ministro de Exteriores húngaro aseguró que es "natural" que tras las reuniones con sus homólogos de la UE hable con los jefes diplomáticos de "terceros países", según recoge el diario 'Magyar Nemzet'.

En su opinión, en las reuniones de ministros de Exteriores de los Veintisiete "se toman muchas decisiones que afectan a las relaciones de Hungría con países que no pertenecen a la Unión Europea", Estados con los que "la cooperación es de vital importancia para Hungría" en ámbitos como la economía, seguridad o de suministro energético.

"Estos terceros países, deben ser consultados sobre las decisiones que se pueden o se tomarán en dichas reuniones del Consejo", ha añadido, mencionando entre esos Estados a Rusia, Turquía, Israel o Estados Unidos, entre otros.