Tusk afea al presidente Nawrocki su visita a Orbán: "Tiene obligaciones polacas, no rusas"

Donald Tusk, primer ministro de Polonia. - Europa Press/Contacto/Damian Burzykowski

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha vuelto a dejar de manifiesto este martes su descontento con el presidente, Karol Nawrocki, por su visita del lunes al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, acusándole de actuar contra los propios intereses del país. "Tiene obligaciones polacas, no rusas", ha dicho.

Tusk ha señalado que el viaje de Nawrocki a Budapest, en el marco del Día de la Amistad que ambos países conmemoran cada 23 de marzo, se realizó "en contra de las recomendaciones y opiniones del Gobierno", en medio además de la campaña de las legislativas húngaras y entre las últimas sospechas sobre filtraciones a Rusia.

"Usted es el presidente de Polonia y tiene obligaciones con Polonia, no con Rusia", se ha dirigido directamente el primer ministro a Nawrocki antes de comenzar la reunión del Consejo de Ministros de este martes, según ha recogido la agencia PAP.

Tusk ha acusado a Orbán de estar "bloqueando personalmente" el pago de 2.000 millones de slotis (cerca de 470 millones de euros) a Polonia por armamento que se envió a Ucrania en los primeros meses de la guerra y ha cuestionado que Nawrocki parezca sentirse cómodo con el modelo de gobierno del primer ministro húngaro.

"Ha construido un modelo que, al menos en teoría, debería provocar la indignación del presidente Nawrocki y de su base política, un modelo de Estado corrupto", ha dicho de Orbán, al que ha acusado también de perseguir las voces disonantes dentro de Hungría.

"Esperamos que en asuntos de política internacional, y especialmente en situaciones tan delicadas como las de Rusia, Ucrania y Europa, el presidente apoye la política internacional creada por el Gobierno y no actúe en contra de los intereses polacos", ha reprochado Tusk.