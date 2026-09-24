Kallas pide pasar de los compromisos a los hechos en Gaza y hacer realidad la solución de dos Estados

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU - JOHANNA LEGUERRE

BRUSELAS, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha reclamado este jueves pasar de los compromisos a los hechos para hacer realidad la solución de dos Estados, lamentando la distancia entre el amplio respaldo internacional a esta vía y una realidad sobre el terreno marcada por unos avances "demasiado limitados" en Gaza y la expansión de los asentamientos ilegales en Cisjordania.

"Nuestra tarea hoy no consiste en reafirmar nuestro apoyo al objetivo de este grupo, sino en cerrar la brecha entre los compromisos, las acciones y la realidad sobre el terreno, y pasar de preservar a hacer realidad", ha afirmado durante la reunión de la Alianza Global para la Implementación de la Solución de Dos Estados, celebrada en Nueva York en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Kallas ha reivindicado así la necesidad de trasladar a la práctica el respaldo internacional a la creación de un Estado palestino junto a Israel, un año después de que 142 países apoyaran la Declaración de Nueva York para la implementación de la solución de dos Estados, un apoyo que ha contrapuesto a "la dura realidad" que persiste tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania.

"En Gaza, los avances sobre el terreno siguen siendo demasiado limitados. Los ataques continúan, las necesidades humanitarias siguen siendo graves y demasiados compromisos aún no se han traducido en mejoras tangibles para los palestinos en Gaza", ha advertido la jefa de la diplomacia europea.

En paralelo, ha alertado de que en Cisjordania continúa una violencia "incesante", así como una expansión de los asentamientos que está "socavando la viabilidad de la solución de dos Estados". "La ambición de nuestra alianza global y, de hecho, de la Declaración de Nueva York está cada vez más en contradicción con la dura realidad", ha resumido.

Frente a esta situación, la Alta Representante ha defendido que la Declaración de Nueva York y la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas constituyen "la mejor hoja de ruta" para poner fin al sufrimiento en Gaza y preservar una vía "creíble" hacia la solución de dos Estados, ofreciendo respectivamente un marco de actuación y pasos concretos para avanzar en la estabilización y la recuperación temprana.

ELECCIONES LEGISLATIVAS PALESTINAS

En este contexto, Kallas ha respaldado la celebración de elecciones legislativas palestinas, que prepara la Autoridad Palestina pese al "difícil contexto" sobre el terreno, insistiendo en que los comicios cuentan con el pleno apoyo del bloque europeo.

"Tienen que celebrarse", ha recalcado la jefa de la diplomacia europea, quien también ha destacado los avances de la Autoridad Palestina en reformas en ámbitos en los que son "extremadamente necesarias", si bien ha advertido de que este proceso debe continuar, entre otras cuestiones porque constituye una condición clave del plan de paz para Gaza.

"Nuestra responsabilidad colectiva es demostrar en la práctica que dos Estados que convivan uno junto al otro en paz y seguridad siguen siendo la mejor vía para construir una paz integral, justa y duradera para Palestina e Israel y para toda la región", ha concluido.