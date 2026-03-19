Kallas, sobre el veto de Orbán al préstamo a Ucrania: "En tiempos de elecciones, la gente no es tan racional"

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas. - Wiktor Dabkowski / Zuma Press / ContactoPhoto

BRUSELAS 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha reaccionado al veto del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, al préstamo europeo de 90.000 millones de euros a Ucrania --que el mandatario ha dicho que no retirará hasta que su país reciba petróleo-- asegurando que, "en tiempos de elecciones, la gente no es racional".

En declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo Europeo que reúne este jueves en Bruselas a los jefes de Gobierno y de Estado de los Veintisiete, Kallas ha relacionado veladamente el bloqueo de Budapest a la ayuda a Kiev recordando la proximidad de comicios en Hungría, que celebra elecciones parlamentarias el próximo 12 de abril.

La jefa de la diplomacia europea ha recordado a Hungría que si tiene un problema con el abastecimiento de petróleo tras la ruptura del oleoducto Druzhba, tienen a "su vecina Croacia" que puede proveerles de crudo a través del oleoducto del Adriático, que está plenamente en funcionamiento.

"Si tienen un problema con el petróleo, su vecina Croacia puede proveerles ese crudo. Es una postura constructiva (de los Veintisiete). Pero supongo que en tiempos de elecciones, la gente no es racional", ha apuntado sobre los comicios húngaros, donde el líder opositor Peter Magyar encabeza desde hace meses las encuestas, un resultado que de cumplirse pondría final a lo 16 años consecutivos en el poder de Viktor Orbán.

Cuestionada sobre si los Veintisiete tienen un "plan B" en el caso de que no consigan convencer a Hungría, la política estonia ha desvelado que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, está buscando una solución para convencer al primer ministro húngaro, si bien ha recodado que "Hungría ya aceptó" el préstamo a Ucrania y que debe de volver a una posición que ya expresó.

"Es hora de mostrar nuestro apoyo a Ucrania, porque la guerra en Oriente Próximo está conectada con la guerra en Ucrania y, por desgracia, Rusia se está beneficiando de ese conflicto. Por eso, poner fin a esta guerra es igualmente importante para lograr también una solución para Ucrania que no suponga una rendición completa ante Rusia", ha concluido.

TODO LO QUE NO SEA PETRÓLEO, "UN CUENTO DE HADAS"

Poco antes de Kallas, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha desafiado al resto de líderes de la Unión Europea avisándoles de que el único modo que retire su veto al préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania es que su país reciba el petróleo que necesita, calificando iniciativas como la misión de la UE para inspeccionar el dañado oleoducto de Druzhba como "un cuento de hadas".

"La posición de Hungría es muy simple. Estamos preparados para ayudar a Ucrania cuando recibamos nuestro petróleo, que está bloqueado por ellos. Hasta entonces no habrá ninguna decisión favorable a Ucrania", ha aseverado en declaraciones a los medios, señalando que la inseguridad energética "no es ninguna broma" y que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, "debería entender que esto no es un juego".