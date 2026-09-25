Kazajistán eleva a catorce los militares muertos por un temporal durante unas maniobras en el mar Caspio

Bandera de Kazajistán ondeando a media asta en Astaná por la muerte de catorce militares por un temporal durante unas maniobras en el mar Caspio - Грязнов Андрей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) - Las autoridades de Kazajistán han elevado este viernes a catorce el número de militares muertos tras ser arrastrados mar adentro a causa de un temporal durante unas maniobras de la Armada en aguas del mar Caspio, una vez completadas las labores de búsqueda y rescate en la zona.

"Los cuerpos de los dos militares que seguían desaparecidos en el mar Caspio han sido hallados. La operación de búsqueda ha sido completada", ha dicho el Ministerio de Defensa kazajo en un breve mensaje en redes sociales.

Así, ha detallado que un total de 17 personas fueron arrastradas por el temporal, antes de resaltar que tres pudieron ser rescatadas durante la "tragedia", provocada por "un grave y repentino deterioro de las condiciones climatológicas" durante las citadas maniobras.

La cartera ha resaltado que "la cúpula y el personal del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Kazajistán expresan sus profundas y sinceras condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos", antes de agregar que los familiares de las víctimas recibirán ayuda "material y psicológica".

El presidente de Kazajistán, Kasim-Jomart Tokayev, decretó el miércoles un día de luto en todo el país por el incidente y ordenó a una comisión gubernamental que adoptada "todas las medidas posibles" para esclarecer lo sucedido y "dar asistencia a las familias de las víctimas", según un comunicado publicado por la Presidencia kazaja.