Kenia detiene a un acusado de tráfico de personas para su reclutamiento en el seno del Ejército de Rusia

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kenia han anunciado este jueves la detención de un hombre sospechoso de tráfico de personas y vinculado con una red dedicada a engañar a ciudadanos kenianos para reclutarlos en las filas del Ejército de Rusia para combatir en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022.

La Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) de la Policía de Kenia ha afirmado en un comunicado que el hombre, identificado como Festus Arasa Omwamba, de 33 años, ha sido detenido en Moyale, antes de agregar que "estaba en el radar de la Policía por su papel en el tráfico de personas".

"Se cree que Festus es un actor clave en una red de trata de personas más extensa que explota a personas vulnerables prometiéndoles oportunidades de empleo legítimas en países europeos", ha dicho. "Sin embargo, al llegar, estas víctimas desprevenidas se ven atrapadas en trabajos ilegales y peligrosos, lo que las despoja de su dignidad y seguridad", ha manifestado.

Así, ha recalcado que el hombre se encuentra bajo custodia y ha subrayado el compromiso de las fuerzas de seguridad a la hora de "actuar de forma implacable contra los traficantes de personas y desmantelar las redes criminales que se aprovechan de personas vulnerables bajo la apariencia de darles oportunidades legítimas".

El detenido es sospechoso de encabezar una empresa llamada Global Face Human Resources Limited, con sede en la capital keniana, Nairobi, según un documento publicado el 18 de febrero por el Parlamento de Kenia, que recoge un informe de Inteligencia presentado al organismo por el líder de la mayoría, Kimani Ichung'wah.

"La agencia ha llevado a cabo activamente campañas de reclutamiento en Kenia, dirigidas a jóvenes cualificados y semicualificados para empleos en el extranjero, utilizando la Iniciativa Kazi Majuu para presentarse como un reclutador legítimo y avalado por el Gobierno", afirma el texto, que detalla que estas personas "salen del país con visados de turista para unirse clandestinamente al Ejército ruso".

"Sus rutas de viaje pasan por Estambul y Abu Dabi", agrega, al tiempo que especifica que "varias víctimas han regresado a Kenia, mutiladas o tras haber logrado escapar de la zona de guerra gracias a la ayuda de la Embajada de Kenia en Moscú". "La mayoría indicaron que la agencia y otra de apoyo al empleo en el extranjero, con sede en Moscú y cuyo nombre no se ha revelado, los obligaron a firmar contratos", especifica.

El citado documento recalca que "a su llegada a Moscú, fueron trasladados a campamentos militares, entrenados durante tres semanas y posteriormente desplegados en el campo de batalla en Ucrania". Estas personas habrían facilitado a las autoridades información de cara a posibles operaciones contra la red de Omwamba, sin que Rusia se haya pronunciado al respecto.