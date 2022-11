Kenji Fujimori acusa al partido que lidera su hermana de llevarle a su juicio "con malas artes"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Kenji Fujimori, hermano de las tres veces candidata a presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha acusado al partido que lidera ella, Fuerza Popular, de haberle traído "con malas artes" ante el proceso judicial por el que se enfrenta a doce años de cárcel por un caso de compra de votos conocido como 'Mamanivideos'.

El segundo de los hijos del expresidente Alberto Fujimori ha asegurado que no forma parte de Fuerza Popular desde 2021, años en el que finalizó su mandato como congresista y que no tiene intención de volver a ese partido "que con malas artes" le ha traído ante la Justicia, ha dicho.

"Es tanto el daño y el dolor que me ha causado el paso por la política que me siento totalmente decepcionado, desilusionado y no quiero saber nada de política", ha dicho en su alegato final del juicio que dilucida su participación en la compra de votos para evitar la moción de censura del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

"No se imaginan el dolor causado a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mis padres... Pero este proceso enfermó especialmente a mi madre Susana, porque desde el año 2018 ella estuvo a mi lado durante las sesiones en las que participé y pude ver cómo poco a poco se iba deteriorando su salud", ha plañido.

Fujimori ha acusado a Fuerza Popular de haber intentado convertirle en un "eunuco político" durante los cuatro años que estuvo en el Congreso, tiempo suficiente en el que, según la Fiscalía, lideró una trama de compra de votos y tráfico de influencias para evitar el cese de Kuczynski.

La acusación de la Fiscalía se sustenta en unos vídeos grabados por Moisés Mamani, congresista también de Fuerza Popular, en los que se observa a Kenji Fujimori y a varios de sus socios de partido ofrecerle trato de favor en sus proyectos a cambio de su vota en contra de la destitución de Kuczynski.

La Fiscalía pide para él doce años de cárcel, así como su inhabilitación para ocupar cargos públicos y el pago de 130.000 soles (33.600 euros aproximadamente), detalla el diario peruano 'La República'.

El expresidente Kuczynski presentó su dimisión el 23 de marzo de 2018, días antes de que el Congreso votara su destitución, debido a las informaciones periodísticas que le relacionaban con el escándalo de corrupción de Odebrecht.

Después de Brasil, Perú es el país donde más fuerza ha cobrado el escándalo de la constructora brasileña. Además de Kuczynski, los últimos presidentes del país, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, están siendo investigados por sus supuestos vínculos con la trama, mientras que Alan García se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido por la Policía.