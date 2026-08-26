Kiev denuncia que Rusia "intensifica" los ataques en el mar Negro y pide medidas para asegurar las rutas

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, durante un acto en Alemania. - Europa Press/Contacto/Hennadii Minchenko

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha denunciado este miércoles ante su homólogo francés, Jean-Noel Barrot, que Rusia está "intensificando" los ataques en el mar Negro, lo que tiene efectos en la economía ucraniana en plena temporada de cosecha de cereal.

"Rusia está intensificando deliberadamente sus ataques contra puertos y rutas marítimas en plena temporada de cosecha, lo que supone una amenaza para la economía ucraniana, la libertad de navegación y la seguridad alimentaria mundial", ha alertado el jefe de la diplomacia ucraniana en un contacto con su colega francés.

Según informa el Ministerio de Exteriores ucraniano, Sibiga analizó con Barrot "medidas prácticas para mantener abiertas y seguras las rutas marítimas".

Igualmente, Ucrania ha trasladado la necesidad de reforzar sus defensas antiaéreas ante la oleada de bombardeos rusos, una campaña que Sibiga cuenta con que se recrudezca durante el invierno. "Rusia seguirá intentando utilizar el invierno como arma y atacar nuestra infraestructura energética. El fortalecimiento de la defensa antiaérea sigue siendo un componente importante de la defensa", ha añadido.

Así, ha pedido que la presión sobre Moscú sea "más sistemática y predecible". "Todo ataque ruso a gran escala debe ir seguido de una respuesta con sanciones", ha reclamado, señalando en concreto la necesidad de atacar al sistema balístico ruso y que se retomen las discusiones sobre tomar los activos rusos congelados en Europa.

PRÓXIMAS SANCIONES DE LA UE

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha prometido presentar a la vuelta del verano las sanciones más duras" nunca adoptadas contra Rusia, una nueva tanda que se sumará a los 21 paquetes de medidas restrictivas aprobados hasta el momento por la UE en respuesta a la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

"Cerraremos aún más el cerco en torno a la flota fantasma de Rusia para privar a Moscú de fondos con los que financiar la guerra", indicó Kallas quien recalcó que la fortaleza de Ucrania va en pro de llevar a Rusia a sentarse a la mesa de negociación.