Kim envía a Putin sus "más sinceras felicitaciones" con motivo del Día de la Victoria

Archivo - El presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong Un (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov - Archivo

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha enviado este sábado un mensaje de felicitación a su "camarada y amigo" Vladimir Putin, el presidente de Rusia, con motivo del Día de la Victoria, en el que se conmemora el triunfo soviético frente a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

"En representación del Gobierno y del pueblo de la República Popular Democrática de Corea, le envío a usted, a la dirección del Estado ruso y al fraternal pueblo ruso mis más sinceras felicitaciones con motivo del 81º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria", reza la misiva, recogida por la agencia norcoreana de noticias KCNA.

En el mismo escrito, Kim ha ensalzado la "valentía incomparable" y el "espíritu patriótico" de los soldados rusos que defendieron entonces la libertad, la paz y la seguridad mundiales, al tiempo que ha celebrado el estado actual de las relaciones entre Moscú y Pyongyang.

"Estamos guiando las actuales relaciones entre Corea y Rusia y escribiendo una nueva y brillante página de soberanía, dignidad, paz y prosperidad, conforme a los ideales y aspiraciones comunes de los pueblos de nuestros dos países", ha subrayado Kim "con satisfacción y orgullo", antes de reiterar que su Ejecutivo cumplirá "siempre" y "de manera responsable" los compromisos del tratado interestatal entre firmado por ambos países.

"Pyongyang estará siempre junto a usted y al fraternal pueblo ruso", ha apostillado el líder norcoreano, quien se ha mostrado convencido de que "la asociación estratégica integral de carácter aliado establecida entre (los) dos países" continuará desarrollándose y fortaleciéndose "invariablemente".