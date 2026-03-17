Kim inaugurará el museo para soldados caídos en Ucrania con motivo del aniversario de "la liberación de Kursk"

Archivo - Imagen de archivo de Kim Jong Un - -/KCNA/dpa - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha anunciado este martes que la inauguración del museo en recuerdo de los soldados norcoreanos caídos en combate en el marco de la invasión rusa de Ucrania tendrá lugar con motivo del aniversario de "la liberación de Kursk", la región rusa recuperada en abril de 2025 tras una ofensiva del Ejército ucraniano.

Así, está previsto que el museo habrá sus puertas a finales del próximo mes para conmemorar a las tropas de Corea del Norte desplegadas para apoyar a las fuerzas rusas, tal y como ha explicado Kim, que ha inspeccionado este mismo martes la construcción del centro.

Kim ha explicado que la construcción se ha completado al 93% aproximadamente y ha incidido la importancia del "papel desempeñado por los soldados norcoreanos para lograr recuperar la zona", según informaciones de la agencia estatal de noticias KCNA.

Durante su visita, Kim ha revisado el interior del museo, que tendrá una zona "destinada a los héroes" y otra de exhibición de las "armas incautadas". "Este proyecto es de una gran importancia", ha explicado, al tiempo que ha indicado que "el museo debe mostrar el nivel de arquitectura y convertirse en una creación artística correcta", ha añadido.

Kim también ha descrito la construcción como una "obra noble que deja constancia para siempre en la historia de la valentía sin igual y el heroísmo colectivo demostrado por nuestros soldados en las operaciones militares en el extranjero".

Pyongyang desplegó entre 10.000 y 12.000 soldados en Rusia a medida que las tropas rusas mostraban su incapacidad para repeler la ofensiva del Ejército ucraniano en la zona, donde se hizo con unos 1.000 kilómetros cuadrados tras una incursión sorpresa a principios de agosto de 2024.