Kim Jong Un remarca que Corea del Norte seguirá apostando por su condición de "potencia nuclear"

Archivo - El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Yekaterina Shtukina

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha ensalzado este lunes la estrategia de desarrollo y refuerzo de las capacidades nucleares de su país, al tiempo que ha avanzado que seguirá apostando por consolidar su condición de "potencia nuclear", en el marco de su intervención en la primera sesión de la XV Asamblea Popular Suprema.

"El Gobierno de la república continuará consolidando con determinación y de forma indefinida su condición de potencia nuclear", ha avanzado el líder norcoreano, manifestando estar dispuesto a librar una "lucha" contra "el enemigo" en aras de "aplastar toda clase de planes provocadores" contra su país, según ha recogido la agencia estatal norcoreana KCNA.

Remarcando que la "estrategia de desarrollo" de su nación ha priorizado "garantizar" la seguridad de sus connacionales, al tiempo que "de forma coherente" reforzaba las capacidades nucleares norcoreanas, Kim Jong Un ha remarcado que Corea del Norte no se quedará "de brazos cruzados" mientras existan "fuerzas que intenten vulnerar" los derechos soberanos y al "desarrollo" de su país.

En esa línea, el líder norcoreano se ha referido de forma particular a Corea del Sur para nombrarlo como el "Estado más hostil" al que, ha avanzado, pretende hacer frente "rechazándolo e ignorándolo por completo" con "palabras y acciones claras". De hecho, ha garantizado que ante "provocaciones" por parte de Seúl, su país le hará "pagar sin piedad" y "sin la más mínima vacilación ni consideración".

A su vez, ha anotado que Estados Unidos "y sus aliados" están "constantemente" desplegando activos estratégicos nucleares en la región, algo que, ha considerado, "sacude los cimientos de la seguridad regional". No obstante, señalando que tal coyuntura "no es nueva" para Corea del Norte y agregando que su nación "se mantiene en un nivel superior al de otras regiones del planeta", el líder norcoreano ha zanjado que Corea del Norte "ya no es un país amenazado" y que posee la capacidad de constituir "una amenaza si fuera necesario".

Kim Jong Un ha sido reelegido este mismo lunes y por tercera vez consecutiva como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales, máximo órgano de decisión del país, tras la que ha sido la primera sesión de la XV Legislatura de la Asamblea Popular Suprema. Esta reelección al cargo más alto de la Comisión de Asuntos Estatales marca su tercer mandato consecutivo desde la creación de dicha comisión en 2016 como máximo órgano político del país.