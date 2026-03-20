Kim Jong Un supervisa una serie de maniobras militares con nuevos carros de combate

Archivo - Kim Jong Un presenciando un ejercicio militar en Corea del Norte - -/KCNA/dpa - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha supervisado este viernes una serie de maniobras militares con la colaboración de diversas unidades del Ejército y con la participación de nuevos carros de combate equipados de "sistemas de protección activos", un momento en el que ha aprovechado para trasladar a los soldados que contarán con capacidades de combate "superiores".

Las actividades han tenido lugar en un campo de entrenamiento de Pyongyang, la capital del país, y ha contado con la participación del ministro de Defensa, No Kwang Chol, y varios altos cargos de las Fuerzas Armadas, según informaciones recogidas por la agencia de noticias norcoreana KCNA.

Las maniobras incluyen diversas pruebas para evaluar sistemas de protección de estos nuevos carros de combate, que han interceptado el 100% de los misiles antitanque que han sido lanzados durante el simulacro, además de varios drones que han procedido a atacar desde diversas posiciones.

Así, Kim ha alabado las capacidades "inigualables" de estos tanques por su "potencia de fuego y movilidad, además de la capacidad de defensa". "Nuestro Ejército estará equipado con estos poderosos carros", ha afirmado en un discurso durante las maniobras.

"Es un gran avance que nuestras fuerzas blindadas, que eran ineficaces durante las operaciones nocturnas, hayan superado por completo sus limitaciones en combate", ha señalado el líder norcoreano.

En este sentido, ha afirmado que el rendimiento en combate del carro de combate "es ahora incomparablemetne superior". "De ahora en adelante, nuestras fuerzas terrestres estarán equipadas con estos tanques de forma generalizada. Nuestras fuerzas blindadas han alcanzado un nivel superior", ha declarado.