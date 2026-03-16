Kim Jong Un vota en las elecciones parlamentarias de Corea del Norte durante una visita a una zona minera

Archivo - El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha emitido su voto este lunes durante una visita a una zona minera en el marco de las elecciones parlamentarias que se están celebrando en el país, unos comicios que han contado con cerca del 100% de la participación.

Las autoridades han indicado que Kim se ha desplazado hasta un colegio electoral situado en la mina de carbón juvenil de Cheonseong, en la provincia de Pyongyang Norte, cerca de la frontera con China, según informaciones de la agencia de noticias norcoreana KCNA.

Durante esta visita, Kim ha reivindicado la importancia del carbón, el cual considera "fuerza motriz" para la economía de Corea del Norte, y ha aprovechado para aplaudir la labor de los trabajadores y mineros de la zona como "elemento fundamental para el desarrollo nacional".

Corea del Norte celebra elecciones parlamentarias cada cinco años, si bien estas eran las primeras en siete años y se han celebrado tras el importante congreso del Partido del Trabajo de Corea, celebrado el mes pasado y en el que Kim destacó los "éxitos" militares del país.

En este sentido, ha confirmado que ha votado a Jo Chol Ho, director de la mina de carbón, al tiempo que ha hecho hincapié en que la demanda de carbón será cada vez mayor a medida que el territorio "acelera su desarrollo" y ha anunciado un plan para aumentar significativamente la producción.

El líder norcoreano se ha desplazado hasta la zona junto a los secretarios del partido Kim Jae Ryong y Ri Il Hwan, además de su hermana, Kim Yo Jong.