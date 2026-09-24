Kirguistán fija para el 27 de enero de 2027 las elecciones presidenciales

El presidente de Kirguistán, Sadir Japarov. - Kristina Solovyova / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Kirguistán ha fijado este jueves para el próximo 27 de enero la fecha para la celebración de las elecciones presidenciales en el país en una resolución plenaria que establece que los comicios deben celebrarse el cuarto miércoles de enero del año en que expira el mandato del presidente en funciones.

Así, está previsto que los ciudadanos kirguises sean convocados a las urnas el 27 de enero de 2027, tal y como indica un comunicado publicado por el Jogorku Kenesh, el Consejo Supremo de Kirguistán, nombre oficial del Parlamento.

La normativa del país establece que no es necesario que el presidente, en este caso Sadir Japarov, o los miembros del Parlamento tengan que presentar su dimisión de forma previa a un proceso electoral.

Los plazos establecen que la campaña electoral podrá comenzar a partir del día 22 de diciembre. "Los candidatos deben ser ciudadanos de Kirguistán de al menos 35 años que hablen el idioma del país. No deberán tener la nacionalidad de ningún otro país y haber residido en territorio kisguís durante al menos 15 años", recoge el texto.

Además, una nueva normativa establece que una persona no puede ser presidente si cuenta con una condena penal (aunque esta ya haya sido cumplida) o si un proceso penal en su contra concluyó por motivos que no implicaron la exoneración directa. Anteriormente, el requisito era simplemente no tener antecedentes penales; sin embargo, si la condena había sido anulada o los antecedentes borrados, la persona podía postularse a las elecciones.

Ya el pasado mes de febrero, el Tribunal Constitucional había descartado la celebración de elecciones anticipadas a pesar de la crisis política que atravesaba el país y que llevó al presidente a cesar a varios ministros entre rumores sobre un posible golpe de Estado.