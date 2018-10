Kosovo.- El enviado especial de la ONU confía en lograr un estatuto sobre Kosovo antes de fin de año

Actualizado 27/01/2006 17:46:41 CET

La UE anima a los balcánicos a mirar su futuro europeo para no regresar al nacionalismo del pasado

BRUSELAS, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de la ONU para supervisar las conversaciones sobre el estatuto final de la provincia de Kosovo, el ex presidente finlandés Martti Ahtisaari, confía en cerrar un acuerdo antes de que finalice su mandato, el próximo 9 de noviembre, según manifestó en una rueda de prensa celebrada en Bruselas junto al comisario de Ampliación, el también finlandés Olli Rehn.

"No se trata de ser optimista o pesimista", dijo Ahtisaari al ser preguntado si compartía la visión de la Unión Europea sobre las posibilidades de solucionar en 2006 el espinoso asunto del estatuto político de la región.

"Me parece que debemos intentar resolver todos los temas del futuro estatuto este año. El 9 de noviembre termino mi contrato con la ONU y no busco renovar mi contrato, lo que me anima a resolver el problema antes de fin de año", añadió.

Las negociaciones entre Belgrado y Pristina sobre el estatus de la provincia separatista arrancaron el pasado mes de noviembre bajo la batuta de Ahtisaari y se han visto ahora paralizadas por la muerte del presidente de Kosovo, Ibrahim Rugova.

Así, la reunión inicialmente prevista para el pasado 25 de enero en Viena se ha pospuesto a febrero, una vez que finalice el periodo de duelo oficial, si bien la fecha está aún por fijar.

"Creo que todas las partes van a participar con un espíritu constructivo para avanzar sobre el futuro estatuto", apuntó el enviado especial de la ONU. Naciones Unidas administra desde 1999 la provincia separatista del sur de Serbia donde los albaneses representan más del 90% de la población.

Por su parte, el comisario responsable de Ampliación, Olli Rehn, declaró que, a medida que avanza el proceso sobre la determinación del estatuto de Kosovo, la UE tiene que animar a la población de los Balcanes Occidentales a "mirar hacia su futuro europeo para evitar cualquier regreso al nacionalismo del pasado".

RECONCILIACION

En este contexto, situó como prioridad favorecer la estabilidad, la seguridad y la prosperidad en la zona así como reforzar las aspiraciones europeas de la región. "La perspectiva de una eventual adhesión a la UE anima mucho las reformas políticas y la reconciliación entre los pueblos", agregó.

Rehn cree también que, desde el punto de vista de la Unión Europea, lo que está en juego es la "estabilidad y la seguridad" y que "más vale exportar estabilidad que importarla".

Así, la Comisión Europea se marca como objetivos prioritarios para la región mejorar el comercio y la inversión, "europeizar" a la próxima generación y facilitar el movimiento de personas facilitando la concesión de visados.

En este último punto, el comisario adelantó que se pondrán en marcha medidas para favorecer el intercambio de estudiantes e investigadores y se aumentará la concesión de becas para universitarios.

Mientras, para favorecer los intercambios comerciales y la inversión en la zona, Bruselas es favorable, entre otras medidas, a concluir rápidamente un acuerdo regional de librecambio entre los países de la región.