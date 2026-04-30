Kosovo fija el 7 de junio como fecha para las elecciones parlamentarias anticipadas

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta interina de Kosovo, Albulena Haxhiu, ha anunciado este jueves que las elecciones parlamentarias anticipadas tendrán lugar el próximo 7 de junio, unos comicios que serán los terceros en menos de un año y medio tras el fracaso del Parlamento a la hora de elegir un nuevo presidente.

"Tras evaluar los plazos constitucionales, las necesidades de la Comisión Electoral Central y la importancia de una participación ciudadana lo más amplia posible en este proceso, he decidido que las elecciones anticipadas se celebren el 7 de junio", ha afirmado, según declaraciones recogidas por el portal de noticias Koha.

Sus palabras llegan poco después de que el Parlamento fuera disuelto esta semana de forma automática al cumplirse el plazo constitucional estipulado para lograr un consenso para nombrar al jefe de Estado.

La normativa generalmente fuerza a los gobiernos del país balcánico a proponer candidatos que también sean aceptables para parte de la oposición, si bien el Gobierno del primer ministro, Albin Kurtim, y los partidos de la oposición se han estado acusando unos a otros de la falta de disposición a negociar para elegir un candidato.