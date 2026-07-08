El Kremlin advierte de que tomará "contramedidas" contra los países vecinos que alberguen armas nucleares

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov/Russian Go

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha advertido este miércoles de que tomará medidas contra los países que han levantado la prohibición de desplegar armas nucleares en su territorio, después de que Finlandia ya lo hiciera y algunos países del Báltico hayan planteado dicha posibilidad, motivados por las demandas de la OTAN y la guerra de Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que "contrariamente" a lo que podrían creer estos países al levantar estas prohibiciones, contar con este tipo de arsenal en su territorio "no mejorará su seguridad", sino que aumentará "de manera significativa" el nivel de peligrosidad para ellos.

"Se van a tomarar contramedidas contra esos países para que podamos proteger nuestros intereses", ha adelantado Peskov en rueda de prensa cuando se le ha preguntado acerca de la propuesta de ley para modificar la Constitución lituana y permitir así albergar armas nucleares, que se está debatiendo en el Parlamento.

Peskov se ha mostrado sorprendido que estas maniobras provengan de Lituania --"esta es información nueva, no la había oído antes", ha dicho-- y ha apuntado hacia la influencia ejercida por Finlandia, después de que su Parlamento aprobara hace unas semanas una ley para manejar, transportar y albergar armas nucleares en el país.

"Es probable que los países bálticos se apresuren a seguir el ejemplo de Finlandia y tomar una decisión parecida", ha valorado el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, según ha recogido la agencia Interfax.