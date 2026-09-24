El Kremlin asegura que Rusia "participará" en el G20 pero sopesa la asistencia de Putin

Archivo - El presidente ruso, Vladimir Putin - PRESIDENCIA DE RUSIA - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han asegurado este jueves que Rusia "participará" en la cumbre del G20 prevista para el mes de diciembre en la ciudad estadounidense de Miami pero han dicho estar sopesando la idea de que sea el propio presidente, Vladimir Putin, el que acuda a la cita.

"Esto se abordará, y entonces se tomará una decisión al respecto", ha asegurado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que ha afirmado que "en cualquiera de los casos, Rusia tiene intención de seguir participando en estos foros", según informaciones de la agencia de noticias TASS.

En este sentido, ha especificado que aún hay que tomar una decisión sobre la posibilidad de que Putin viaje hasta allí, habida cuenta de que la Administración Trump ha extendido esta misma semana una invitación al mandatario.

Sobre la guerra en Ucrania, Peskov ha insistido en que Moscú "no ha cambiado su postura", por lo que sigue apostando por "la paz y no un alto el fuego". "Rusia sigue adhiriéndose a su postura respecto a poner fin al conflicto y cree que es necesaria una paz duradera, más que estar negociando treguas", ha apuntado.

"Lo reiteramos: estamos abiertos a un proceso de paz, pero creemos que debe llevar a esto, y no a un alto el fuego. Esta postura no ha cambiado", ha remachado.