El Kremlin asegura que la UE se equivoca al renunciar al gas ruso y advierte del deterioro económico europeo

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov - Казаков Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha cuestionado este jueves la decisión de la Unión Europea de prescindir del gas ruso, incluso en caso de un acuerdo de paz para Ucrania, y de descartar la reanudación de los suministros a través del gasoducto Nord Stream, una estrategia que considera equivocada ante el estancamiento económico y la pérdida de dinamismo de la economía europea.

Peskov ha defendido que abandonar los hidrocarburos procedentes de Rusia supone renunciar a una de las bases que, a su juicio, han contribuido durante años a la competitividad industrial y a la prosperidad de los Estados europeos, como es el acceso a recursos energéticos a precios reducidos.

"Esta postura no es nada acertada", ha afirmado en una entrevista para el diario ruso 'Izvestia' en la que ha remarcado que Europa atraviesa un período de deterioro económico pese a disponer de una economía de gran dimensión, con una capacidad productiva considerable y amplios recursos de reserva.

El portavoz del Kremlin ha citado el caso de Alemania, donde, según ha señalado, parte de la población se enfrenta a unas condiciones diferentes de las que estaba acostumbrada a disfrutar. "Algunos ciudadanos alemanes, por ejemplo, no están muy acostumbrados a salir de su zona de confort, y ahora se ven obligados a hacerlo", ha declarado.

En esta línea, el representante ruso ha insistido en que el suministro de gas natural a bajo coste y el acceso a otras materias primas energéticas procedentes de Rusia han desempeñado un papel relevante en el desarrollo económico europeo, y ha acusado a los gobiernos comunitarios de perjudicar sus propios intereses al romper vínculos comerciales que favorecían este modelo.

"Ahora se están cortando la rama sobre la que estaban sentados", ha resumido Peskov en referencia a la decisión europea de reducir su dependencia energética de Moscú, una política que considera carente de previsión a largo plazo.

CRÍTICAS AL COMPROMISO DE NO VOLVER A COMPRAR ENERGÍA RUSA

El portavoz presidencial ha cuestionado también las declaraciones de los países europeos que se han comprometido a no volver adquirir recursos energéticos rusos, argumentando que una renuncia permanente resulta poco realista en las relaciones internacionales, donde las circunstancias políticas y económicas pueden cambiar.

En este contexto, Peskov ha recalcado que el término "nunca" no resulta apropiado para definir las relaciones entre Estados, pues limita las opciones futuras sin tener suficientemente en cuenta la evolución de los intereses nacionales.

Las declaraciones del portavoz del Kremlin se produce en un escenario marcado por los planes de la Unión Europea para eliminar progresivamente las importaciones de gas ruso y después de que la Comisión Europea haya insistido este miércoles en que la Unión no volverá a importar gas ruso incluso si se alcanza un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania, recordando que la legislación comunitaria vigente impide reanudar estas compras.

A finales de 2025, negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) llegaron a un acuerdo para romper con todas las importaciones de gas ruso en 2027, comenzando de manera gradual la desconexión del gas natural licuado (GNL), que culminará a más tardar el 31 de diciembre de 2026 y dejando para septiembre de 2027 la eliminación definitiva del resto de importaciones de gas.