El Kremlin confirma que Rusia entablará relaciones con las nuevas autoridades talibán

Advierte contra la "apariencia" de un posible gobierno inclusivo y estima que la mayor parte de los evacuados son "gente pacífica"

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial del Kremlin para Afganistán, Zamir Kabulov, ha confirmado que Moscú entablará relaciones con las nuevas autoridades afganas y que, en realidad, lleva manteniendo contacto con los talibán desde hace ocho años, motivo por el cual la victoria de los insurgentes ha sido acogida con "tranquilidad" desde la parte rusa.

"La llegada al poder del movimiento ya es una realidad y necesitaremos establecer relaciones con las nuevas autoridades afganas", ha declarado Kabulov al programa Soloviov Live. "Nos estábamos ocupando de eso los últimos ocho años, razón por la cual recibimos tranquilamente los cambios en Afganistán", explicó el diplomático ruso.

El enviado ruso ha avisado de que Moscú observa con suspicacia las promesas de los talibán sobre un presunto "gobierno inclusivo". "Van a crear aunque sea una apariencia" de ellos, ha indicado el enviado especial del Kremlin, quien ha recomendado cautela ante la llegada de refugiados a países extranjeros.

"Habrá que estar atentos porque terroristas y radicales podrán esconderse entre los refugiados, pero en su mayoría, los refugiados son unos ciudadanos pacíficos, que no confían en los talibán", ha indicado.

Asimismo, el enviado especial del Kremlin anticipa un régimen contenido, que no se extenderá a otros países. "No quieren representar una amenaza para sus vecinos", ha explicado Zabulov, quien de todas formas ha pedido a la comunidad internacional que no intente aislar a los talibán, porque ese derrotero solo acabará por radicalizarles.

"Si Occidente decide aislar a los talibán y presionarlos van a acabar radicalizando al propio movimiento porque ahora mismo tienen que resolver los problemas económicos y sociales de un pueblo muy necesitado", explicó.

También ha avisado de que cualquier intento de Occidente de invadir nuevamente Afganistán le costará caro, teniendo en cuenta la experiencia anterior. "La retirada (de Afganistán) es amarga y triste, pero cualquier intento de una nueva invasión les costará mucho más caro", apuntó al programa en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias rusa Sputnik.