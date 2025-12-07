El Kremlin dice que la estrategia de seguridad de EEUU es "en gran medida consistente" con la visión de Rusia

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, coordina por videoconferencia unas maniobras de las fuerzas estratégicas rusas (archivo) - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha afirmado este domingo que los "ajustes" realizados por Estados Unidos a su estrategia de seguridad nacional "son en gran medida consistentes con la visión" de Rusia, después de que el documento recogiera que "algunos responsables europeos" están exhibiendo "expectativas poco realistas" sobre la guerra en Ucrania y destacara como prioritario el restablecimiento de las relaciones estratégicas con Rusia.

"La actual Administración (estadounidense) es fundamentalmente diferente de las anteriores y, desde luego, el presidente (Donald) Trump es ahora firme en términos de posiciones políticas internas, lo que le da la oportunidad de ajustar el concepto en línea con su visión", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov.

Así, ha sostenido en una entrevista concedida al periodista Pavel Zarubin, de la cadena de televisión Rossiya 1, que "quizá uno puede esperar" que estos "ajustes" supongan "una modesta garantía de que será posible continuar de forma constructiva el trabajo conjunto para hallar una solución pacífica a Ucrania, al menos".

En este sentido, ha destacado que Moscú está de acuerdo con el lenguaje adoptado por Washington sobre la expansión de la OTAN, si bien ha incidido en la necesidad de analizar la situación en la práctica. "Son afirmaciones que van contra la confrontación y están a favor de un diálogo y de construir unas buenas relaciones", ha subrayado.

"Por una parte, es esperanzador, pero por otra ya sabemos lo que pasa cuando todo está escrito muy bonito y de forma conceptual, pero lo que llaman el Estado profundo actúa de forma diferente. Hay que supervisar de cerca cómo se aplica este concepto", ha zanjado sobre la estrategia de seguridad, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

El documento, publicado el viernes por la Casa Blanca, aboga por salvar un distanciamiento entre Europa y Rusia que, en opinión de Washington, es el mejor ejemplo de la "falta de autoestima" y la amenaza del "borrado" que ahora mismo afectan a la "civilización europea", antes de destacar que como resultado de la guerra de Rusia en Ucrania, las relaciones europeas con Rusia se han atenuado significativamente y muchos europeos ven a Rusia como una amenaza existencial".

El resultado de esta aproximación es un "riesgo de conflicto" entre Rusia y los países europeos que Estados Unidos quiere aliviar a través de un "cese rápido de las hostilidades en Ucrania" para evitar una "escalada de la guerra". Pero también aboga por "restablecer la estabilidad estratégica con Rusia", y, en último término, facilitar "la reconstrucción de Ucrania posterior a las hostilidades para posibilitar su supervivencia como un estado viable".

En lo relativo a la OTAN, el documento indica que "a largo plazo, es más que plausible que en unas décadas, como mucho, ciertos miembros de la OTAN sean en su mayoría no europeos" y aboga por "poner fin a la percepción y evitar la realidad de una OTAN como una alianza en perpetua expansión", algo que ha criticado Moscú en reiteradas ocasiones.