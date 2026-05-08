El Kremlin niega haber revocado acreditaciones a la prensa extranjera de cara al desfile por el Día de la Victoria

Un ensayo en San Petersburgo de cara al desfile por el Día de la Victoria en Moscú - Europa Press/Contacto/Artem Priakhin

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha negado este viernes haber revocado acreditaciones a periodistas de medios extranjeros para cubrir el desfile de este sábado con motivo del Día de la Victoria, en el que se conmemora el triunfo soviético frente a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

"El número de periodistas que asistirán al desfile es limitado, pero no se ha revocado la acreditación a nadie. Afirmar lo contrario es incorrecto. Los medios internacionales estarán presentes y recibirán una transmisión de vídeo. No hay restricciones para recibir información sobre el desfile ni la transmisión de vídeo, ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias TASS.

Esto se produce después de que 'Der Spiegel' informara de que el Kremlin había retirado las acreditaciones a periodistas de su medio y de otros medios de comunicación extranjeros, incluyendo la agencia de noticias AFP, la emisora italiana RAI o la japonesa NHK.

Las autoridades de Rusia sí informaron el jueves de que el acceso a Internet desde teléfonos móviles estará completamente restringido durante el desfile, día en el que tampoco se podrá hacer uso del servicio de mensajes cortos, conocido como SMS.

Las celebraciones tendrán lugar en medio de los alto el fuego unilaterales y no coincidentes anunciados el lunes desde Kiev y Moscú, sin que las partes hayan alcanzado un acuerdo consensuado y entre acusaciones cruzadas sobre estas acciones.