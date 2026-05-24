El Kremlin organizará una visita para periodistas extranjeros tras el ataque ucraniano en Lugansk

Archivo - La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, asiste a una rueda de prensa - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores ruso ha confirmado este sábado que organizará una visita para periodistas extranjeros al lugar de uno de los últimos ataques ucranianos contra una universidad en la ciudad de Starobilsk, en la provincia ocupada de Lugansk, donde han fallecido al menos 28 personas.

Así lo ha informado la portavoz de Exteriores rusa, Maria Zakharova, que ha acusado a "funcionarios occidentales" de elaborar "falsas acusaciones" sobre el ataque.

"Mientras los funcionarios occidentales, incluida la embajadora letona que ha perdido toda dignidad, difundían ayer mentiras descaradas en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, alegando que las fuerzas armadas ucranianas no habían atacado la escuela superior de Starobelsk, estamos organizando una visita de los corresponsales extranjeros acreditados en Moscú al lugar de la tragedia", ha escrito en un comunicado en redes sociales.

La mandataria rusa ha tirado también de ironía y ha lanzado un órdago contra dos de cadenas de televisión. "Espero que los reporteros de la BBC y la CNN no estén de vacaciones", ha ironizado.

El Gobierno ruso ha denunciado que cuatro drones ucranianos golpearon durante la pasada noche la ciudad de Starobilsk, destruyendo prácticamente por completo este centro educativo, así como otras instalaciones civiles, en lo que el presidente Vladimir Putin ha calificado de "ataque terrorista".

Al menos seis personas han muerto y otras cuarenta han resultado heridas, cifras que bien pueden aumentar pues todavía una quincena de personas continúan bajo los escombros. En el momento de los hechos habían 86 adolescentes en las instalaciones.

Por su parte, el Ejército ucraniano ha negado estos hechos y ha reiterado que enmarca sus objetivos a instalaciones militares. Así, ha informado de que en Starobilsk han atacado uno de los cuarteles generales de la unidad 'Rubicon'.