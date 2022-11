El Kremlin pide "no exagerar" la importancia de las 'midterm' para las relaciones entre EEUU y Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin - Mikhail Metzel/Planet Pix via ZU / DPA



MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de Rusia ha pedido este miércoles "no exagerar" la importancia de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos para la situación de las relaciones bilaterales, en medio de las tensiones derivadas de la invasión de Ucrania.

"Estamos analizando cuidadosamente la información que surge (en relación con los comicios", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha reconocido que las 'midterm' "son importantes", según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

Sin embargo, ha pedido "no equivocarse" y ha manifestado que "no es necesario exagerar la importancia de las elecciones para el futuro a corto y medio plazo de las relaciones bilaterales". "Estas elecciones no cambiarán nada de forma esencial. Las relaciones son malas y seguirán siendo malas", ha argüido.

Peskov ha señalado además que el Kremlin "está acostumbrado" a las acusaciones de Estados Unidos sobre "interferencias" en su sistema electoral, días después de que el oligarca ruso Yevgeni Prigozhin, cercano al presidente del país, Vladimir Putin, y fundador del Grupo Wagner, reconociera haber "interferido" en el pasado en procesos democráticos en Estados Unidos.

En respuesta, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que los comentarios de Prigozhin "no dicen nada nuevo o sorprendente, como todos sabemos". "Es bien conocido y está bien documentado a nivel público que entidades asociadas con Yevgeni Prigozhin han intentado influir en elecciones en todo el mundo, incluido Estados Unidos", zanjó.