Kuleba resta importancia a los rumores sobre su cese: "Comencé a ser despedido en octubre de 2020"

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, se ha referido este jueves a los rumores sobre su posible salida, afirmando que "ningún puesto es permanente" y que le están despidiendo desde que asumió el cargo en marzo de 2020.

"Estoy absolutamente tranquilo", ha asegurado en un programa de la televisión ucraniana, ironizando con las veces que han querido cesarle desde que fue designado ministro de Exteriores. "Fui elegido en marzo de 2020 y comencé a ser despedido en octubre (...) Si alguien difunde rumores, entonces alguien los necesita", ha dicho.

"Al principio dije que me iría en dos circunstancias. La primera, si el presidente me pide que me vaya; y la segunda, si entro en alguna contradicción fundamental con la política exterior y no considero posible trabajar", ha explicado durante la entrevista, que recoge la agencia Ukrinform.

Hace una semanas, varios medios de comunicación publicaron que el presidente, Volodimir Zelenski, estaba barajando la posibilidad de reemplazar a Kuleba, uno de los rostros más reconocibles de esta guerra. Estas fuentes hablaban de que su sustituto podría ser un hombre de confianza de la oficina de la Presidencia.