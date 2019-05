Kurz sale reforzado en Austria de las europeas tras la crisis desencadenada por la ultraderecha

Actualizado 27/05/2019 1:36:05 CET

VIENA, 27 (DPA/EP)

Los conservadores han sido los claros ganadores de las elecciones europeas de este domingo en Austria, reforzando el apoyo al canciller Sebastian Kurz, quien se enfrenta este lunes a una moción de censura que podría perder y que ha vivido esta semana una crisis de gobierno.

El Partido del Pueblo (OeVP) ha obtenido el 35,5 por ciento de los votos, según datos oficiales aunque no definitivos, 8,5 puntos más que en 2014. El resultado es "un fuerte voto de confianza en el canciller Sebastian Kurz", ha subrayado el presidente del partido, Karl Nehammer.

El Partido de la Libertad (FPO) ha conseguido un 18,1 por ciento de los votos, tan solo 1,6 puntos menos, una semana después de que su líder, Heinz-Christian Strache se viera obligado a dimitir tras salir a la luz un vídeo grabado en Ibiza en el que se le veía ofrecer contratos a un emisario de un oligarca ruso a cambio de apoyo a su partido.

Su marcha forzó la salida del resto de miembros del partido durante la semana y ha dejado a Kurz con un Gobierno en minoría en el que ha repuesto a las plazas vacantes con expertos y tecnócratas.

"Esto es sensacional", ha considerado su cabeza de lista para las europeas, Harald Vilimsky. "Hoy marca el inicio de la mayor campaña para recuperar a los votantes que haya visto Austria", ha asegurado.

En segunda posición ha quedado el Partido Socialdemócrata (SPO), con el 23,6 por ciento, ligeramente por debajo del 24,1 de hace cinco años, mientras que la cuarta plaza ha sido para los Verdes, con el 13 por ciento, seguidos del partido liberal Neos, con el 8,1 por ciento.

"Pase lo que pase mañana, hemos sido reforzados", ha sostenido Kurz ante sus partidarios este domingo. No obstante, pese al buen resultado en las europeas, Kurz, de 32 años, se enfrenta este lunes a una moción de censura en el Parlamento. El pequeño partido izquierdista Ahora tiene previsto presentar la moción, responsabilizando a Kurz de haber llevado al poder al FPO.

Por su parte, la líder del SPO, Pamela Rendi-Wagner, ha anunciado este domingo por la noche que la formación ha decidido presentar una moción de censura contra Kurz, tras considerar que el canciller no es digno de confianza por cómo ha gestionado la crisis en la última semana.

"Kurz es en parte responsable de la crisis de Gobierno y no ha usado los últimos diez días para crear estabilidad o para buscar mayorías en el Parlamento", ha denunciado la líder del SPO.

La oposición ha puesto en valor que fue Kurz quien hizo caer el anterior gobierno de coalición entre el OeVP y el SPO en 2017 y que fue él quien llevó al FPO al Gobierno ese mismo año.

Por el momento, el FPO no ha descartado votar para sacar a Kurz del cargo. "No representa estabilidad y no tiene nuestra confianza", ha afirmado Vilimsky, acusando a Kurz de hacer "saltar por los aires" la coalición.