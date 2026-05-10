Kuwait advierte de la presencia de "drones hostiles" en su espacio aéreo

Un avión se aproxima al aeropuerto de Faruaniya, en Kuwait - Europa Press/Contacto/Asad

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Kuwait ha informado de que ha detectado en las primeras horas de este domingo actividad de "varios drones hostiles" en el espacio aéreo del país, en medio de las tensiones con Irán

"Las Fuerzas Armadas detectaron, al amanecer de hoy (este domingo), varios drones hostiles en el espacio aéreo kuwaití y actuaron conforme a los procedimientos establecidos", ha anunciado su portavoz, el coronel Saud Abdulaziz Al Atwan, en redes sociales.

El portavoz ha subrayado la "plena disposición" del Ejército kuwaití en aras de "mantener la seguridad" nacional y de sus ciudadanos y residentes, sin dar más detalles.

Kuwait no ha precisado el origen de estos drones, si bien durante el conflicto desatado por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán fue objetivo de decenas de ataques por parte de las fuerzas iraníes y milicias proiraníes de Irak.

Irán y Estados Unidos pactaron el 8 de abril un alto el fuego de dos semanas --prorrogado posteriormente por el presidente estadounidense, Donald Trump-- e iniciaron un proceso de conversaciones, mediado por Pakistán, para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, que afecta a toda la región de Oriente Próximo.

Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en la capital paquistaní, Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras la tregua entre Teherán y Washington.