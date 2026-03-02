Kuwait señala la disposición de sus autoridades militares a "hacer frente" a agresiones

Archivo - Fuerzas kuwaitíes participan en un ejercicio militar. - Europa Press/Contacto/Asad - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han señalado este lunes la disposición de las autoridades militares para "hacer frente" a agresiones y hostilidades contra la nación, después de que la oleada de ataques de Irán contra la región del golfo Pérsico haya afectado también a la base aérea estadounidense de Alí al Salem, en Kuwait.

"Afirmamos la plena disposición de las autoridades militares -el Ejército, la Policía, la Guardia Nacional y la Fuerza General de Bomberos- para hacer frente y prevenir cualquier agresión o acto hostil que pueda afectar la seguridad y la estabilidad de la nación", ha indicado un comunicado del vice primer ministro y titular del Interior, Fahad Yusuf Saud Al Sabah.

Kuwait subraya que "todos los organismos del Estado y sus entidades competentes están cumpliendo con sus deberes para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y la prestación de sus servicios las 24 horas del día" y pide a la ciudadanía "mantener la calma" y "no dejarse llevar por el miedo ni el pánico".

"Las crisis son pasajeras y las adversidades no perduran; más bien fortalecen la unidad y la confianza en Dios Todopoderoso y en nuestro liderazgo político", ha indicado el vice primer ministro.

"Es necesario cumplir con todas las instrucciones de las autoridades de seguridad y acatar las circulares emitidas exclusivamente por las entidades oficiales competentes del Estado, obtener la información de sus fuentes oficiales y no dejarse llevar por rumores o noticias falsas", han añadido las autoridades kuwaitíes, insistiendo en que no se publiquen imágenes relacionados con los "acontecimientos actuales" y señalando que habrá responsabilidad legal ante la difusión de "noticias sin verificar".