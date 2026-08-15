'Lala' avanza hacia Hawái convertido en un huracán de categoría 1 y acompañado de lluvias torrenciales

Previsión del huracán 'Lala' a su paso por Hawái - CENTRO NACIONAL DE HURACANES

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tormenta 'Lala' llegará en cuestión de horas a Hawái convertida en un huracán de categoría 1 y precipitaciones históricas de al menos 30 centímetros de lluvia con acumulaciones de un metro, según estiman el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que ha avisado de inundaciones y corrimientos de tierra inminentes.

Si mantiene la intensidad, 'Lala' será el primer huracán que toca tierra en la isla principal en más de 30 años, con vientos mínimos de 119 kilómetros por hora.

De momento, y según la Compañía Eléctrica de Hawái, 4.050 clientes llevan sin electricidad desde primera hora de esta mañana.

'Lala' también podría provocar marejadas de entre 30 y 90 centímetros de altura sobre terrenos normalmente secos en algunas zonas de la costa. Asimismo, se han emitido avisos avisos de tormenta tropical para las islas de Maui, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Oahu, Kauai y Niihau.