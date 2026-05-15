Lavrov afirma que Rusia está dispuesta a dialogar con Europa, pero cuestiona su capacidad de negociación

Archivo - El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov - Sergei Bulkin / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado este viernes que Moscú está dispuesto a dialogar con Europa, si bien ha dejado la pelota en el tejado de los países europeos y ha cuestionado su capacidad de negociación.

"No hemos pedido que Europa participe en el proceso de negociación", ha expresado durante una rueda de prensa en la capital india, Nueva Delhi, tras una reunión ministerial de los BRICS, el bloque de países emergentes que engloba a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros miembros más recientes.

Lavrov ha explicado así que Moscú ha expresado "voluntad" de dialogar con Europa, si bien "nunca" rogará ni presionará a nadie para hacerlo. "Los europeos tienen un historial deficiente en lo que respecta a su capacidad para llegar a acuerdos", ha argüido, agregando que Europa "ya tuvo la oportunidad" de contribuir a la resolución del conflicto en Ucrania, sin tener éxito.

En este sentido, ha recordado que la parte europea actuó como mediadora para frenar la violencia tras el derrocamiento del presidente ucraniano Víktor Yanukóvich en febrero de 2014 --episodio que precedió a la posterior anexión de Crimea por parte de Rusia y el inicio del conflicto armado en la región del Donbás-- y en la firma de los acuerdos de Minsk para intentar poner fin a las hostilidades.

"En ambas ocasiones, se suponía que los europeos debían actuar como garantes, pero no cumplieron con su papel de garantes ni de mediadores imparciales", ha indicado el titular de Exteriores ruso, según ha recogido la agencia de noticias TASS.

Sus palabras se producen después de que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, diese espacio a la iniciativa liderada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para llevar la paz a Ucrania, en detrimento de cualquier 'hoja de ruta' que pudiese ser propuesta por los países europeos.

No obstante, Costa reiteró que la UE tendrá que sentarse a "dialogar" con Rusia "en el momento oportuno" para abordar los problemas europeos en materia de seguridad una vez se alcance la paz en Ucrania, tras lo que el presidente ruso, Vladimir Putin, se mostró favorable a que ese proceso pudiera ser liderado por el excanciller alemán Gerhard Schroder, cercano al mandatario.