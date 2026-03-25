Le Pen afirma que Trump "cometió un error" al atacar Irán: "El régimen es extremadamente sólido"

Archivo - La líder del partido francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ultraderechista Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional (RN), ha afirmado este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, "cometió un error" al atacar Irán con la ofensiva desatada el pasado 28 de febrero junto a Israel, y ha asegurado que "el régimen es extremadamente sólido".

"Claramente han cometido un error porque el régimen de los mulás no ha caído", ha afirmado Le Pen, que ha criticado los "intentos de guerra errática" del presidente estadounidense en declaraciones recogidas por la emisora francesa Fran Inter. En este sentido, ha dicho que la equivocación se debe a "haber pensado que el régimen iraní caería en cuestión de días". "No ha caído. Es extremadamente sólido", ha aseverado.

Al ser preguntada sobre la estrategia de la Administración Trump, se ha mostrado "contrariada". "¿Alguien entiende cuál es el objetivo último de esta guerra? ¿Qué es lo que Trump está tratando de lograr con esto? Creo que, realmente, nadie lo sabe", ha sostenido.

"Ha pasado un mes casi desde el inicio del conflicto y la guerra ha adquirido unas proporciones que claramente no eran las esperadas, lo que afecta a muchos países del golfo Pérsico y está causando un desequilibrio muy grave en el suministro de energía en todo el mundo", ha lamentado.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.