Letonia denuncia la caída en su territorio de dos drones llegados desde Rusia

Archivo - Bandera de Letonia en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Letonia han denunciado este jueves la caída de su territorio de dos drones que irrumpieron en su espacio aéreo tras llegar desde Rusia, incidentes que se han saldado sin víctimas o daños y sin que por el momento haya más detalles al respecto.

El Ejército letón ha indicado que al lugar donde han impactado los drones se han dirigido miembros de las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia, después de apuntar que sus sistemas de supervisión habían detectado su entrada y recomendar a la población que no saliera de sus hogares.

Así, apuntó en un primer momento en redes sociales que existía "una posible amenaza al espacio aéreo letón en las regiones de Balvi y Ludza", antes de resaltar posteriormente que "la amenaza ha terminado".

"Las Fuerzas Armadas nacionales, junto a los aliados de la OTAN, supervisan constantemente el espacio aéreo para garantizar que cuentan con la habilidad de responder a cualquier potencial amenaza", ha dicho, antes de reseñar que "las Fuerzas Armadas han reforzado sus capacidades de defensa aérea en la frontera oriental".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "mientras continúe la agresión rusa contra Ucrania, es posible que se repitan este tipo de casos en los que aparatos aéreos no tripulados extranjeros entran o se acercan al espacio aéreo letón", sin que Rusia se haya pronunciado por ahora sobre lo sucedido.