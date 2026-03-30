Letonia envía casi 7 millones de ayuda a Ucrania y confirma que sera miembro fundador del Tribunal Especial

Archivo - La ministra de Exteriores de Letonia, Baiba Braze, en una rueda de prensa desde Riga. - Europa Press/Contacto/Edijs Palens - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Letonia han anunciado este lunes un nuevo paquete de apoyo a Ucrania valorado en 6,8 millones de euros, con la vista puesta en proteger la infraestructura energética y reforzar la resistencia de la población civil, al tiempo que ha confirmado que será nación fundadora del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión Contra Ucrania.

"El paquete de apoyo fortalecerá la red energética de Ucrania, los refugios, la infraestructura, la resiliencia social y civil, y las capacidades de drones", ha señalado la ministra de Exteriores letona, Baiba Braze, en un mensaje en redes sociales, en el que ha recalcado que este apoyo evidencia que "Letonia siempre estará con Ucrania".

El anuncio de Letonia llega cuando Braze ha confirmado que Riga tiene la intención de ser uno de los miembros fundadores del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión Contra Ucrania, la iniciativa lanzada en el seno del Consejo de Europa para establecer un órgano que juzgue a altos dirigentes políticos y militares por el crimen de agresión contra Ucrania.

Del lado de Ucrania, han valorado la "decisión importante" de Letonia, afirmando que reafirma el apoyo "inquebrantable" de Riga y confirma el "liderazgo" a la hora de impulsar la rendición de cuentas.

"El Tribunal Especial es un paso crucial hacia la justicia. La rendición de cuentas no es negociable: los responsables, incluidos los máximos dirigentes, serán llevados ante la justicia", ha señalado el ministro de Exteriores, Andri Sibiga, en otro mensaje.