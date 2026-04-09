Líbano confirma la muerte de cuatro militares en la oleada de bombardeos lanzada el miércoles por Israel

Destrucción causada por los bombardeos ejecutados por Israel contra la capital de Líbano, Beirut, horas después del anuncio de un alto el fuego de dos semanas en Irán - Marwan Naamani/dpa

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Líbano ha confirmado este jueves la muerte de cuatro militares en la oleada de bombardeos lanzada el miércoles por Israel contra varios puntos del país, incluido el centro de la capital, Beirut, que dejó más de 200 muertos y un millar de heridos, según las autoridades libanesas.

Así, ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que "el hostil ataque israelí" mató a cuatro militares identificados como Husein Jaled Yasín, Muhamad Basam Shahitli, Alí Hasán Qasum y Alí Nasereldín.

El ministro de Sanidad libanés, Rakan Nasereldín, ha indicado este mismo jueves que los ataques, descritos por Israel como "los más intensos" desde el inicio de la ofensiva, dejaron 203 muertos y más de mil heridos, mientras que Protección Civil eleva el balance a 254 fallecidos y 1.165 heridos, según el diario 'L'Orient-Le Jour'.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el miércoles un alto el fuego en Irán tras sus labores de mediación y aseguró que "Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares", si bien Israel afirmó poco después que Líbano no estaba incluido en el acuerdo y lanzó su mayor oleada de bombardeos contra el país.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Levitt, sostuvo posteriormente que Líbano no era parte del acuerdo, en medio de críticas y advertencias desde Irán, que recordó el mensaje publicado por Sharif, quien ha encabezado las labores de mediación para poner fin al conflicto, y resaltó que Líbano aparece mencionado específicamente, a pesar de las declaraciones posteriores desde Israel y Estados Unidos.