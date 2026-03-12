Líbano convoca al encargado de negocios iraní tras el ataque conjunto de Hezbolá e Irán contra Israel

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Líbano. - Giordanno Brumas/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Líbano, Yusef Ragi, ha convocado este jueves al encargado de negocios de Irán, un día después de que el partido-milicia chií Hezbolá y la Guardia Revolucionaria iraní anunciaran un ataque conjunto contra Israel en el marco de la violencia desatada a raíz de la ofensiva lanzada por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra el país persa.

Ragi, que ha condenado "cualquier injerencia en los asuntos internos de Líbano", ha afirmado que el encargado de negocios iraní ha sido convocado a la sede del Ministerio de Exteriores y ha confirmado que ha dado instrucciones para que "se transmita la firma objeción de Líbano frente a incidentes y declaraciones que constituyen una clara violación de la soberanía".

"Esto supone un incumplimiento de las decisiones de nuestro Gobierno", ha afirmado, según un mensaje difundido a través de redes sociales. Ragi ha criticado en numerosas ocasiones a Hezbolá y ha acusado anteriormente a Teherán de "intervenir" en los asuntos libaneses al apoyar a Hezbolá.

El miércoles, Hezbolá anunció un ataque coordinado con Irán contra zonas del norte del país. Este jueves, el Gobierno de Israel ha amenazado con "tomar" Líbano para hacer frente a la "amenaza" de Hezbolá, en medio de su campaña de bombardeos e incursiones terrestres en respuesta al disparo de proyectiles por parte del grupo en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.