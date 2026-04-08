Líbano declara este jueves día de luto nacional por los cerca de 300 muertos tras la ola de ataques de Israel

Llamas provocadas por un ataque de Israel sobre Beirut, capital de Líbano - Europa Press/Contacto/Bilal Jawich

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, ha declarado este jueves, 9 de abril, día de luto nacional en honor a las víctimas de la oleada de ataques efectuada por el Ejército israelí contra el país, matando al menos a 250 personas e hiriendo a otras 1.100 en un solo día desde que comenzó su ofensiva junto a Estados Unidos contra Irán.

"Mañana, jueves 9 de abril de 2026, será día de duelo nacional por los mártires y heridos de los ataques israelíes que tuvieron como objetivo a cientos de civiles inocentes e indefensos", ha anunciado el jefe del Ejecutivo en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA en el que también decreta el cierre de las sedes de todas las instituciones públicas y de la administración, cuyas banderas ondearán a media asta.

Salam, que ha transmitido sus "más sentidas condolencia" a los familiares de los fallecidos y al "pueblo libanés" en su conjunto, ha manifestado que continúa con sus contactos con dirigentes de países árabes y comunidad internacional para "movilizar todos los recursos políticos y diplomáticos" y detener lo que ha denominado "maquinaria de muerte israelí".

La Defensa Civil libanesa ha confirmado que el número total de muertos asciende a 254, mientras que otras 1.165 personas han resultado heridas por estos ataques. Por regiones, Beirut acumula la mayor cantidad de muertes, un total de 92 y otros 742 heridos, mientras que en los suburbios de la capital se han registrado 61 muertes y 200 heridos.

El Ejército de Israel ha acrecentado sus ataques contra el país vecino coincidiendo con el anuncio de una tregua de doce días entre Estados Unidos e Irán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y la Casa Blanca aseguran que el acuerdo no incluye a Líbano, contradiciendo lo manifestado por las autoridades de Pakistán, país que se ha erigido en mediador y que albergará conversaciones entre Washington y Teherán este fin de semana.

Las autoridades libanesas han elevado en su último balance, publicado el martes, a más de 1.500 los muertos y 4.600 los heridos por los ataques de Israel, que dejan además más de un millón de desplazados, mientras que al menos otras 200.000 han cruzado a la vecina Siria desde el 2 de marzo, de acuerdo a los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).