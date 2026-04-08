Líbano denuncia "cientos de mártires y heridos" a causa de la última oleada de bombardeos de Israel

Columna de humo tras un bombardeo del Ejército de Israel contra la capital de Líbano, Beirut (archivo) - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Líbano ha denunciado este miércoles "cientos de mártires y heridos" a causa de la última oleada de bombardeos de Israel, después de que el Ejército israelí asegurara haber lanzado su "mayor ataque" contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá desde el inicio de la ofensiva contra el país.

El ministro de Sanidad libanés, Rakan Nasereldín, ha afirmado que hay "cientos" de víctimas por estos ataques, según ha informado la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, mientras que la cartera ha pedido a la población que no acuda a centros médicos si no es por motivos urgentes para "dar prioridad a los trabajos de rescate".

"La prioridad en esta etapa es completar los trabajos de emergencias y salvar la vida de los que están bajo los escombros, así como dar tratamiento a todos los heridos y repartirlos entre los hospitales, dependiendo de la gravedad de su estado", ha señalado.

Según las informaciones recogidas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', entre los muertos está el jeque Sadeq Nabulsi, profesor de Ciencias Políticas y una figura cercana al partido-milicia chií Hezbolá. Nalbusi era hermano del antiguo jefe de prensa del grupo, Mohamad Afif Nabulsi, muerto en un ataque israelí en 2024.

Los ataques han sido firmemente condenados por el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, quien ha criticado que "Israel continúe ampliando sus agresiones" y atacando "barrios residenciales densamente poblados". "Las víctimas han sido civiles desarmados en varias partes de Líbano, y en particular en la capital, Beirut", ha lamentado.

Así, ha recordado que las autoridades libanesas aplaudieron el alto el fuego anunciado de madrugada entre Estados Unidos e Irán y ha agregado que Beirut "intensificó sus esfuerzos" para lograr que el pacto "incluyera a Líbano". Salam ha cargado por ello contra Israel por "no prestar atención a los esfuerzos regionales e internacionales para detener la guerra".

El primer ministro libanés ha acusado además a las fuerzas israelíes de mostrar "un desprecio absoluto por los principios del Derecho Internacional", algo que "nunca ha respetado, en cualquier caso". "Los amigos de Líbano están invitados a ayudarnos a detener estas agresiones, a través de todos los medios disponibles", ha apostillado en un mensaje publicado en redes sociales.

Poco antes, el Ejército de Israel anunció "un ataque amplio contra sedes militares e infraestructura de Hezbolá en Beirut, el valle de la Becá y el sur de Líbano", después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no incluye a Líbano, a pesar de que Pakistán, mediador del acuerdo, afirmara que sí.

Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, aplaudió la tregua y pidió "una paz regional que incluya a Líbano", mientras que Hezbolá aseguró que "está en el umbral de una gran victoria histórica", si bien reclamó a la población que no regrese a sus hogares en el sur del país ante la continuación de la ofensiva de Israel.

Las autoridades libanesas han elevado en su último balance, publicado el martes, a más de 1.500 los muertos y 4.600 los heridos por los ataques de Israel, que dejan además más de un millón de desplazados, mientras que al menos otras 200.000 han cruzado a la vecina Siria desde el 2 de marzo, de acuerdo a los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).