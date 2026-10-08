Líbano invita formalmente a la UE a establecer una misión ante la retirada de la FINUL en 2027

Archivo - De izquierda a derecha: Youssef Raggi, ministro de Asuntos Exteriores de Líbano, y Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ - Archivo

BRUSELAS, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Líbano ha invitado formalmente a la Unión Europea a establecer una nueva misión de seguridad en su territorio para asesorar y formar a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad libanesas, una iniciativa que los Veintisiete podrían aprobar el próximo lunes y que llega ante la futura retirada de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), prevista para 2027.

Así lo ha anunciado este jueves la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, durante una visita a Beirut, donde ha confirmado que la planificación de la misión europea ya ha concluido y que Bruselas ha recibido la invitación formal de las autoridades libanesas necesaria para seguir adelante con su establecimiento.

"Me alegra que ahora contemos con la invitación formal de las autoridades libanesas, que nos permite seguir adelante", ha celebrado en una rueda de prensa la jefa de la diplomacia europea, que ha expresado su confianza en que los ministros de Exteriores de la UE aprueben formalmente la misión durante su reunión del próximo lunes 12 de octubre en Luxemburgo.

La misión europea tendrá como objetivo asesorar y prestar asistencia a las Fuerzas Armadas libanesas y a las fuerzas de seguridad interior para reforzar el control del territorio, la vigilancia de las fronteras y la seguridad interna del país, en consonancia con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

No obstante, Kallas ha querido dejar claro que esta iniciativa no supondrá un reemplazo de la FINUL, cuyo mandato concluirá en 2027, ni se limitará a actuar en el sur del país, donde actualmente están desplegados los cascos azules de la ONU.

PIDE MANTENER UNA PRESENCIA INTERNACIONAL TRAS LA FINUL

Preguntada por el futuro de la seguridad en el sur de Líbano, Kallas ha defendido la necesidad de mantener una presencia internacional una vez que concluya la misión de Naciones Unidas, aunque ha reconocido que todavía se están debatiendo las características y el mandato que debería tener una eventual fuerza de reemplazo.

En este sentido, ha señalado que los Estados miembro de la UE que actualmente contribuyen a la FINUL podrían participar en una futura fuerza internacional, si bien ha insistido en que cualquier despliegue de este tipo deberá contar con un mandato de Naciones Unidas y de los parlamentos nacionales.

"Lo mejor sería que se prorrogara el mandato de la FINUL porque, como he dicho, un vacío de seguridad no es algo que queramos ver", ha lamentado la Alta Representante, que ha recordado el papel desempeñado por la misión de Naciones Unidas durante casi cinco décadas.