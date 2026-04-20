Líbano e Israel se reúnen este jueves en Washington para una segunda ronda de conversaciones

Equipos de rescate buscan víctimas de los ataques aéreos israelíes en Tiro, en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Delegaciones de Líbano e Israel se reunirán este jueves, 23 de abril, en Washington para una segunda ronda de contactos tras las conversaciones de la semana pasada que derivaron en un alto el fuego, si bien Beirut ha denunciado ataques del Ejército israelí sobre su territorio.

El Departamento de Estado ha confirmado en declaraciones a Europa Press que "Estados Unidos acogerá una segunda ronda de conversaciones a nivel de embajadores entre Israel y Líbano el jueves 23 de abril" en su sede de la capital estadounidense.

La cartera diplomática ha reiterado asimismo su satisfacción ante el "constructivo diálogo" iniciado el pasado 14 de abril, cuanto tuvo lugar el primer encuentro entre los dos países en décadas, y ha asegurado que seguirá "facilitando un diálogo directo y de buena fe entre ambos gobiernos".

Líbano e Israel, que no han hecho declaraciones al respecto de este anuncio, alcanzaron la semana pasada una tregua temporal de diez días que, sin embargo, no ha puesto fin al intercambio de ataques entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá. En esta última ofensiva de Israel contra el país vecino iniciada el pasado 2 de marzo han muerto cerca de 2.400 personas y resultado heridas más de 7.600.