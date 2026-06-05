Líbano pide ayuda a la UNESCO para proteger la histórica fortaleza de Beaufort tras su captura por Israel

La bandera israelí sobre la fortaleza de Beaufort, en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Líbano ha pedido ayuda a Naciones Unidas para proteger la fortaleza de Beaufort, el patrimonio protegido del sur de Líbano que acabó bajo control de Israel el pasado fin de semana en un nuevo avance de sus militares durante su invasión de la región.

Beaufort, un castillo milenario a orillas del río Litani, fue declarado sitio protegido por la UNESCO el año pasado, a sabiendas de la posición estratégica que ocupa y el riesgo para la fortaleza que representaba el cruce de bombardeos entre Israel y las milicias chiíes de Hezbolá.

Ahora, y en una carta al director general de la UNESCO, Jaled el Enany, el Gobierno libanés manifiesta su enorme preocupación ante el "riesgo inminente" que corre la fortaleza que los árabes llaman Qalat al Shaqif.

"Líbano expresa su profunda preocupación por el peligro real de perder este monumento histórico simbólico, que encarna una memoria colectiva y posee un valor patrimonial de importancia universal para la humanidad", ha indicado el ministro de Cultura libanés, Ghasan Salamé.

"La destrucción de este sitio no solo constituiría una pérdida irreparable para el patrimonio cultural del Líbano, sino también un atentado sumamente grave contra el patrimonio cultural de la humanidad en su conjunto", ha añadido.

Líbano recuerda que la mera amenaza constituye una grave violación del Convenio de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado y que la fortaleza está bajo la responsabilidad del Ministerio de Cultura de Líbano desde que Israel se retiró del sitio hace 26 años.

El castillo fue uno de los epicentros de la guerra de Líbano de 1982, escenario de combates entre el Ejército de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, que terminaron con la victoria del Ejército israelí y su instalación en una posición que no abandonaría hasta el año 2000.

Desde entonces, se han realizado importantes esfuerzos de restauración, conservación y rehabilitación con el fin de preservar este importante monumento histórico y reabrirlo al público, a los investigadores y a los visitantes.

"Cualquier ataque o destrucción de este sitio sentaría un precedente extremadamente peligroso, socavando la validez jurídica de los mecanismos internacionales establecidos para proteger el patrimonio cultural durante los conflictos armados", ha avisado el Ministerio de Cultura, y la desaparición del castillo "representaría una pérdida irreversible para la historia y para las generaciones futuras".

Por todo ello, el Gobierno libanés hace un llamamiento a la UNESCO "para que intervenga de forma inmediata y urgente, dialogue con las partes pertinentes y active todos los mecanismos internacionales adecuados para evitar la destrucción de este lugar".