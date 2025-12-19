Líbano pide a Israel priorizar el regreso de los residentes en la frontera tras otra nueva ronda de conversaciones

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, y el jefe de la delegación negociadora libanesa, Simon Karam - PRESIDENCIA DE LÍBANO

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, han instado al Gobierno de Israel a priorizar el regreso de los residentes en la frontera común en el marco de una nueva reunión del mecanismo de supervisión del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

Aoun se ha reunido este viernes en el Palacio de Baabda con el exembajador Simon Karam, el jefe de la delegación negociadora libanesa en el mecanismo de supervisión, tras otra nueva ronda de conversaciones directas con los representantes israelíes.

"El presidente Joseph Aoun destaca priorizar el regreso de los residentes de las aldeas fronterizas a sus aldeas, hogares y tierras como punto de partida para discutir todos los demás detalles", ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales.

Durante el encuentro del mecanismo de supervisión, celebrado en la ciudad libanesa de Naqura --donde se encuentra el cuartel general de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL)-- también han informado al lado israelí de "lo que el Ejército libanés ha logrado" en el marco del acuerdo.

La Presidencia libanesa ha indicado que otra nueva ronda de conversaciones está prevista para el próximo 7 de enero con la delegación israelí, encabezada por el director de política exterior del Consejo de Seguridad, Uri Resnick.

Por otro lado, Aoun ha acogido con satisfacción el anuncio de Francia, Estados Unidos y Arabia Saudí de impulsar una cumbre internacional en apoyo al Ejército de Líbano de cara al proceso de desarme del partido-milicia chií Hezbolá.

"Líbano ve con gran esperanza esta conferencia como un paso crucial hacia la reconstrucción del Estado, el fortalecimiento de su soberanía y la restauración de su papel regional e internacional", ha subrayado el mandatario en otro comunicado.

INTERÉS MUTUO EN ELIMINAR LA AMENAZA DE HEZBOLÁ

Por su parte, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha precisado en un comunicado que durante el encuentro de las dos delegaciones en Naqura se han debatido "maneras de promover proyectos económicos para subrayar el interés mutuo en eliminar la amenaza de Hezbolá y garantizar la seguridad sostenible de los residentes a ambos lados de la frontera".

La reunión, en la que ha participado también el director interino del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) israelí, Yosef Dreznin, forma parte del "diálogo sobre seguridad destinado a garantizar el desarme de Hezbolá por parte del Ejército libanés".

Israel ha reiterado en varias ocasiones que intervendrá "con fuerza" en Líbano si Hezbolá no se desarma "antes de finales de año". Por su parte, el partido-milicia chií ha criticado que el plan impulsado por Estados Unidos para que el Ejército libanés se haga con el "monopolio de las armas" responde "a los intereses de Israel" y también ha acusado al Gobierno de Líbano de "hacer concesiones" a Israel al nombrar a un representante civil en las conversaciones.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego, argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.