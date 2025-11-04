Liberados dos ciudadanos franceses detenidos hace tres años en Irán por espionaje

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este martes la liberación de dos ciudadanos franceses que llevaban tres años detenidos en Irán con cargos de espionaje, en medio de las conversaciones de las últimas semanas entre los gobiernos de ambos países para su excarcelación.

"¡Un inmenso alivio! Cécile Kohler y Jacques Paris, detenidos durante tres años en Irán han sido liberados de la prisión de Evin y se dirigen a la Embajada francesa en Teherán", ha anunciado el mandatario a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Macron, que ha "celebrado este primer paso", ha sostenido que "el diálogo continúa para facilitar el regreso de Kohler y Paris a Francia "lo antes posible". "Trabajamos incansablemente en ello y quiero agradecer a nuestra Embajada y a todos los servicios gubernamentales su labor", ha añadido.

Las autoridades de Francia reclamaron en numerosas ocasiones a Teherán que liberara a los detenidos en territorio iraní y denunciaron que las acusaciones en su contra son infundadas, mientras que Teherán dijo no jugar papel alguno y defendió la independencia del aparato judicial del país centroasiático.

Esta medida llega días después de que París diera libertad "condicional" a una ciudadana iraní, Mahdié Esfandiari --profesora universitaria de 35 años y residente en Lyon desde hace ocho años--, que había estado detenida durante más de siete meses por apología del terrorismo a través de redes sociales.