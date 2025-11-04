Liberan a los dos militares colombianos secuestrados por disidencias de las FARC en Meta

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Colombia ha confirmado este martes la liberación de dos militares quienes durante el lunes fueron retenidos por una multitud, supuestamente instigada por disidencias de las FARC comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', en una vereda del municipio de La Macarena, en el departamento central de Meta.

Los dos militares han sido abandonados en un área rural y entregados a un sacerdote horas después de que fueran retenidos por vecinos de la vereda de Getsemaní. Unas 400 personas rodearon al batallón cuando se encontraba llevando a cabo una operación, terminando por secuestrar a cuatro, si bien soltaron a dos.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, condenó el secuestro de los dos uniformados y apuntó hacia las disidencias de 'Calarcá' como responsables. El Gobierno mantiene un frágil equilibrio con este grupo armado, contra el que ha reducido el número de operaciones con el fin de avanzar en una negociación de paz.