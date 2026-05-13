En libertad bajo fianza la abogada iraní Nasrín Sotudé, Premio Sájarov

Archivo - La abogada iraní Nasrin Sotudé - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La abogada iraní Nasrín Sotudé, galardonada en 2012 con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo, ha sido puesta en libertad bajo fianza por las autoridades iraníes tras haber sido detenida el pasado 2 de abril en medio de la ofensiva contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

"Mamá ha sido puesta en libertad bajo fianza hace unas horas", ha escrito su hija, Mehravé Jandan, también activista de Derechos Humanos, en un breve mensaje difundido en redes sociales, donde denunció su arresto el pasado 2 de abril y la incautación de los dispositivos electrónicos tanto de su padre como de su madre.

La abogada ha sido arrestada con anterioridad en numerosas ocasiones por defender a disidentes y activistas iraníes, incluyendo a mujeres acusadas de negarse a utilizar el velo. En marzo de 2019, fue condenada a 33 años de prisión y 148 latigazos por distintos cargos, entre ellos poner en peligro la seguridad nacional y distribuir propaganda.

Sotudé fue puesta en libertad por razones médicas en 2021, si bien fue detenida nuevamente en octubre de 2023 durante el funeral de Armita Garawand, una joven de 17 años que murió en extrañas circunstancias. Las autoridades decidieron liberarla semanas después en medio de las presiones internacionales.

Según un comunicado de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), el esposo de la activista, Reza Jandan, permanece detenido desde diciembre de 2024 en relación con su participación en el diseño y la distribución de insignias en contra del velo obligatorio.