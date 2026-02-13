En libertad bajo fianza la líder del Frente Reformista iraní Azar Mansouri

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han liberado bajo fianza a la líder del Frente Reformista, Azar Mansouri, detenida en la prisión de Evin desde que fuera arrestada el lunes por las fuerzas de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) en el marco de las manifestaciones antigubernamentales en el país.

El abogado defensor de la líder reformista, Hojat Kermani, ha confirmado en declaraciones a la agencia de noticias IRNA que Mansouri --quien fue detenida junto al jefe del comité político del Frente, Ebrahim Asgharzadé, y el integrante Mohsen Aminzadé-- ha sido liberada de prisión tras pagar una fianza.

Las autoridades judiciales han acusado a la líder reformista, quien también es fundadora del Partido de la Unión del Pueblo Islámico, de cargos por alteración del orden público. También fueron citados a declarar el vicepresidente de la organización, Mohsen Amin, y el secretario de la misma, Badr Sadat Mofidi.

Esto se produce después de que la Fiscalía de Teherán presentara cargos contra miembros de un grupo político que encubrió los "atentados terroristas" de enero. Si bien no nombraba al Frente Reformista, la agencia de noticias iraní Fars vinculaba el comunicado a dichas detenciones.

Los arrestos se dieron en el marco de las protestas que azotan al país desde finales de diciembre y cuya represión ha puesto al régimen iraní en el punto de mira de las críticas de múltiples países, especialmente a causa de las cifras de muertos: más de 3.000, según Teherán, y cerca de 6.000, según organizaciones civiles.