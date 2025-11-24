Libia abre procedimientos contra una "banda criminal" implicada en el traslado irregular de migrantes a Europa

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Libia ha iniciado procedimientos legales contra supuestos miembros de "una banda criminal" implicada en la organización de traslados de migrantes en situación irregular hacia costas europeas a través del mar Mediterráneo, en la conocida como ruta central.

Así, ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que las investigaciones fueron abiertas tras recibir informaciones sobre "la importación de embarcaciones usadas para transportar a migrantes desde las costas de Garabulli, Zuwara y Zauiya hacia la zona norte del mar Mediterráneo", en referencia a las costas europeas.

La Fiscalía ha subrayado que autorizó al Departamento de Labores Especiales que incautara las barcas halladas en 51 contenedores en el puerto de Misrata y ha confirmado la detención de dos sospechosos, quienes "han confesado la importación de 200 embarcaciones usadas en repetidas ocasiones para trasladar de forma irregular a migrantes desde 2023".

En este sentido, ha recalcado que los dos sospechosos permanecerán bajo custodia mientras continúan las investigaciones y ha agregado que se han emitido órdenes de arresto "contra el resto de personas involucradas en los crímenes que están siendo investigados", si bien no ha especificado cuántas personas integrarían el citado grupo criminal.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirmó el 12 de noviembre que en lo que va de año han muerto más de mil migrantes intentando llegar a las costas europeas a través de la ruta del Mediterráneo central, al tiempo que hizo hincapié en la "urgente necesidad" de reforzar la cooperación regional y "expandir los caminos seguros y regulares para la migración".