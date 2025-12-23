El líder de Ennahda, en huelga de hambre para exigir un juicio "justo" al opositor tunecino Hammami

Archivo - Imagen del líder del partido tunecino Ennahda, Rachid Ghanuchi, en la pantalla de un ordenador - Europa Press/Contacto/Hasan Mrad - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro de Túnez Rachid Ghanuchi y el exministro Ali Larayedh, líderes del partido islamista moderado Ennahda, han iniciado este lunes desde prisión una huelga de hambre en solidaridad con el opositor Ayachi Hammami, detenido a principios de diciembre en su domicilio de la localidad de Ben Arus, y condenado a cinco años de cárcel por supuesta conspiración.

Así lo ha anunciado la formación en una breve publicación en su cuenta de la red social Facebook sobre una acción a la que se ha sumado Said Ferjani, otro destacado miembro del partido detenido.

Los tres permanecerán sin ingerir alimentos hasta este miércoles, 24 de diciembre, para exigir un juicio "justo" al abogado y defensor de Derechos Humanos Ayachi Hammami, quien se declaró en huelga de hambre tras denunciar motivaciones políticas en su condena a cinco años de prisión.

"Si ven este video, significa que yo, Ayachi Hammami, he sido arrestado por las autoridades de (el presidente del país) Kaïs Saied y encarcelado en una prisión de Túnez para ser condenado a cinco años de prisión por el delito de pertenencia a una organización terrorista. Esta es una forma de castigo impuesta por el juez del tribunal de apelación, pero en realidad es una decisión política de Kaïs Saied y su Gobierno", anunció el propio Hammami con un vídeo publicado en su cuenta en Facebook.

Sobre Ghanuchi, encarcelado en abril de 2023, pesan varias condenas de prisión por supuestamente conspirar contra el Estado, financiación ilegal de Ennhahda, apología del terrorismo y corrupción, unos cargos que el partido enmarca como "una serie de juicios políticos contra todos los sectores del espectro político y la sociedad civil desde el golpe del 25 de julio de 2021".

Por su parte, Larayedh ha sido condenado el pasado mayo a 34 años de prisión por facilitar la salida de ciudadanos del país a zonas de conflicto como Siria y que, posteriormente, habrían pasado a formar parte de organizaciones terroristas como Estado Islámico.

La defensa de Larayedh, que lleva detenido desde 2022, ha asegurado que el caso forma parte de una "campaña de difmación y desinformación" de las actuales autoridades del país norteafricano.

El presidente Saied ha sido acusado por la oposición de haber impuesto un modelo de dictadura al atribuirse las funciones del Parlamento del país y orquestar su reelección en las elecciones de 2024, consideradas como una farsa por sus críticos y en medio de una participación por los suelos.