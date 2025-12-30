El líder de la junta militar de Guinea marcha claramente en cabeza en las presidenciales, según resultados preliminares

Un colegio electoral en la capital de Guinea, Conakry, durante las elecciones presidenciales del 28 de diciembre de 2025, las primeras desde el golpe de Estado de 2021 (archivo) - Europa Press/Contacto/Zhang Jian

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de la junta militar de Guinea, Mamady Doumbouya, marcha en cabeza con más del 80 por ciento de los votos en las presidenciales celebradas el domingo, según los primeros resultados publicados por la comisión electoral, que confirma así las expectativas de que el militar se hiciera con la victoria ante la falta de rivales de peso.

La Dirección General de Elecciones (DGE) ha afirmado que Doumbouya se habría hecho con el 97,82 por ciento de las papeletas en las circunscripciones que han sido ya recontadas, si bien se trata de resultados parciales, según ha recogido el portal guineano de noticias Media Guinée.

Así, el líder de la junta ha logrado más del 80 por ciento de los votos en varios distritos de la capital, Conakry, mientras que se ha hecho igualmente con amplias victorias en Coyah, Boffa, Fria, Gaoual, Koundara, Koubia, Mali, Dabola, Guéckédou y Yomou, con apenas tres candidatos superando la barrera del uno por ciento de los apoyos en estos lugares.

El anuncio de los resultados parciales se vio seguido por una serie de restricciones a las redes sociales y las plataformas TikTok, YouTube y Facebook, según ha indicado NetBlocks, especializado en el seguimiento de las conexiones digitales en zonas de conflicto, a través de su cuenta en la red social X. "El incidente tiene lugar mientras el país espera los resultados de las generales", ha sostenido.

Doumbouya, quien encabezó en septiembre de 2021 el golpe de Estado que derrocó a Alpha Condé, figuraba como favorito para hacerse con la victoria tras la eliminación de las candidaturas de los principales opositores y en medio de críticas por su deriva autoritaria y por incumplir su promesa de no presentarse como candidato tras el periodo de transición.