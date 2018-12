El líder laborista, acusado de llamar "estúpida" a May en un debate parlamentario

Actualizado 19/12/2018 14:37:39 CET

LONDRES, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de la oposición en Reino Unido, el laborista Jeremy Corbyn, ha sido objeto de críticas este miércoles después de que durante un bronco debate parlamentario supuestamente tachase de "estúpida" a la primera ministra, Theresa May.

El incidente ha tenido lugar durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara de los Comunes, durante la cual los dos principales líderes políticos han vuelto a enfrentarse a cuenta del Tratado de Retirada de la Unión Europea y de sus respectivas posturas en torno a su futura votación.

Jeremy Corbyn appears to mouth 'stupid woman' at Theresa May after she said the Labour party "aren't impressed" with their leader's stance on Brexit.



Follow live politics updates here: https://t.co/DnhVvV2UPl pic.twitter.com/zhmW9n1caN