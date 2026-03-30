La líder de la oposición de Taiwán se reunirá con Xi en el marco de una visita la próxima semana

Cheng Li Wun, líder del opositor Kuomintang de Taiwán - Europa Press/Contacto/Cheng-Chia Huang

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cheng Li Wun, la líder del opositor Kuomintang, histórico partido de la oposición taiwanesa y principal aliado de China, viajará la próxima semana a Pekín para reunirse con el presidente, Xi Jinping, en una cita que llega semanas antes de la visita prevista por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Medios locales informan de que la dirigente del Kuomintang, que lidera desde octubre, realizará su primera visita del 7 al 12 de abril, tras señalar que ha "aceptado con gusto" la invitación emitida por Pekín.

"Debemos seguir con firmeza el camino de la paz", ha indicado Cheng en una rueda de prensa desde la sede del partido en Taipéi, incidiendo en que el viaje "demostrará al pueblo de Taiwán y al mundo que las dos orillas del estrecho no están destinadas a la guerra, ni tienen por qué permanecer al borde de un conflicto militar".

Cheng realizará así su visita unas semanas antes de que Trump aterrice en Pekín, momento en el que la cuestión de Taiwán sobrevolará la cumbre entre los líderes de China y Estados Unidos. Aunque las autoridades chinas consideran al Gobierno de Taiwán, que lidera actualmente, Lai Ching Te, como "separatista" y evita los contactos oficiales, sí que suele tratar con regularidad con cargos del Kuomintang.

El partido estuvo al frente de Taiwán durante cinco décadas como partido único hasta la llegada de la democracia a la isla y tiene como objetivo prioritario la unificación de la misma bajo la bandera china. Cheng ha defendido contra viento y marea el llamado Consenso de 1992, las líneas maestras de la política pro-China del Kuomintang.